Разыгрываем комиксы «Академия Амбрелла» от издательства «Комильфо»

Дата окончания викторины: 14 августа 2020 10:37
Не пропустите второй сезон фэнтези-сериала Академия «Амбрелла».

На прошлой неделе на Netflix состоялась премьера новых эпизодов супергеройского шоу The Umbrella Academy. По этому случаю Киноафиша.Инфо и издательство «Комильфо» запускают розыгрыш.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте легендарные комиксы «Академия Амбрелла» и «Академия Амбрелла. Отель «Забвение», созданные Джерардом Уэйем и Гэбриэлем Ба.

Это нестандартные, свежие и яркие комиксы. В центре повествования – команда супергероев, которые встречаются вновь после смерти их приёмного отца – Профессора, чтобы в очередной раз спасти мир. Но у них нет плащей и обтягивающего трико – они обычные люди со своими проблемами, просто чуть-чуть сильнее.

Победителей определит наш робот 14 августа.

Победители:

bo***@mail.ru

kristeno***@mail.ru

