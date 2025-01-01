Разыгрываем комиксы «Академия Амбрелла» от издательства «Комильфо»
Не пропустите второй сезон фэнтези-сериала Академия «Амбрелла».
На прошлой неделе на Netflix состоялась премьера новых эпизодов супергеройского шоу The Umbrella Academy. По этому случаю Киноафиша.Инфо и издательство «Комильфо» запускают розыгрыш.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте легендарные комиксы «Академия Амбрелла» и «Академия Амбрелла. Отель «Забвение», созданные Джерардом Уэйем и Гэбриэлем Ба.
Это нестандартные, свежие и яркие комиксы. В центре повествования – команда супергероев, которые встречаются вновь после смерти их приёмного отца – Профессора, чтобы в очередной раз спасти мир. Но у них нет плащей и обтягивающего трико – они обычные люди со своими проблемами, просто чуть-чуть сильнее.
Победителей определит наш робот 14 августа.
Победители:
bo***@mail.ru
kristeno***@mail.ru