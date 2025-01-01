Меню
Разыгрываем подарки от телеканала «ПЯТНИЦА!» и проекта «Кондитер»

Дата окончания викторины: 15 июня 2020 09:52
4 июня в 19:00 на телеканале «Пятница!» стартует новый сезон проекта «Кондитер» с Ренатом Агзамовым — грандиозного соревнования среди кулинаров-любителей и профессионалов.

Телеканал ПЯТНИЦА! и Киноафиша подарят веселую настольную игру и чехол на телефон трем самым внимательным телезрителям проекта «Кондитер».

Мы подготовили вопросы о первой серии нового сезона, чтобы проверить, насколько внимательно ты следишь за тем, что происходит на твоем экране. Отвечай правильно на вопросы про первую серию «Кондитера» на ПЯТНИЦЕ!, вступай в Телеграм-канал Киноафиши и выигрывай классные призы!

Итоги конкурса подведем 15 июня!

Победители:

Viva***@inbox.ru volodjarjaza***@yandex.ru shi***@gmail.com

Викторина окончена
