Разыгрываем призы к сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!»

Дата окончания викторины: 28 мая 2020 10:33
«Мир! Дружба! Жвачка!» на ТНТ с 18 мая с понедельника по четверг в 22:00.

 

«Мир! Дружба! Жвачка!» — драматический сериал, в котором глазами подростков показана такая разная и бурная жизнь 90-х, особенного времени, когда казалось, что можно было всё.

1993 год. 14-летний Санька Рябинин живет обычной подростковой жизнью — ищет приключений, пытается защититься от районных хулиганов, не хочет ходить в музыкалку, не знает, как общаться с девчонками и с кого из взрослых брать пример.

Сможет ли он справиться со всеми проблемами, оказавшись в самом сердце событий? Удастся ли ему спасти семью и понять, наконец, – кто он?

Правильно ответьте на вопросы викторины, вступите в наш Телеграм-канал и получите шанс выиграть призы с символикой сериала - блок жвачки и игру «Тетрис».

Победителя определит наш робот 28 мая.

Победитель:

alexey_kh1***@mail.ru

Викторина окончена
