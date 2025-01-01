Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем промо-коды на 30 дней бесплатного просмотра Подписки «Суперхиты» от онлайн-кинотеатра Wink

Разыгрываем промо-коды на 30 дней бесплатного просмотра Подписки «Суперхиты» от онлайн-кинотеатра Wink

Дата окончания викторины: 30 апреля 2020 11:35
Разыгрываем промо-коды на 30 дней бесплатного просмотра Подписки «Суперхиты» от онлайн-кинотеатра Wink

Не скучайте на карантине. Все подписки в одной: фильмы и сериалы от лучших студий мира.

В честь запуска раздела Киноафиша Онлайн, где вы можете посмотреть тысячи лучших фильмов, Kinoafisha.info совместно с онлайн-кинотеатром Wink запускает конкурс.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте подписку на раздел «Суперхиты» на целый месяц. Там вы найдете не только полнометражные картины, но и сериалы, тв-программы и качественный детский контент.

Победителей определит наш робот 30 апреля.

Победители:

matros***@rambler.ru julia_va***@mail.ru lihoman***@rambler.ru mtmr***@mail.ru bv_pau***@mail.ru kir12.27122***@gmail.com leyl***@mail.ru manutd_se***@mail.ru galadriel.***@mail.ru glory87_***@mail.ru

Викторина окончена
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше