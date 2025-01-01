Разыгрываем призы к фильму «Бладшот»

Дарим комикс и свитшот от современного Франкенштейна!

12 марта в прокат выходит супергеройский блокбастер «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли.

Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на все, чтобы выяснить правду.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 17 марта.

Победители:

bel***@rocketmail.com klevp***@gmail.com