ТНТ и Киноафиша подарят 2 билета на концерт Stand Up лучшему знатоку шоу Stand Up на ТНТ

Дата окончания викторины: 21 февраля 2020 09:23
Концерт Stand Up пройдет в Санкт-Петербурге 24 февраля.

В это сложно поверить, но первый выпуск шоу Stand Up на ТНТ вышел в сентябре 2013 года. Тогда семь лет назад Руслан Белый, Слава Комиссаренко и Стас Старовойтов начинали разгонять жанр стендап по стране. Теперь площадки для выступлений есть в каждом крупном городе России, в YouTube выходят тысячи роликов с участием комиков, в Москве и Питере проходят многотысячные фестивали, а участники шоу Stand Up телеканала ТНТ продолжают свое дело так же вдохновенно, как и семь лет назад. Новый сезон шоу Stand Up каждое воскресенье в 22.00 на ТНТ.

​Проверь, насколько хорошо ты знаешь комиков! Докажи, что ты преданный фанат: отвечай на наши вопросы о шоу Stand Up на ТНТ и получи возможность стать обладателем главного приза -​ 2 билетов на Петербургский концерт​ Stand Up 24 февраля.

​Итоги конкурса мы подведем 21 февраля.

Победитель:

viles***@mail.ru

Викторина окончена
