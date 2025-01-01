Разыгрываем призы к фильму «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»

Меню
Дата окончания викторины: 13 января 2020 10:15
Дарим стильные призы от Disney!

19 декабря в прокат вышел финальный девятый эпизод космической саги «Звездные войны» - «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход».

Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные Войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Нас ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма!

Победителей определит наш робот 13 января.

Победители:

vodov***@mail.ru radiogir***@rambler.ru sweety_***@mail.ru galina***@mail.ru fdi***@mail.ru romero***@gmail.com maks9***@gmail.com kuse***@bk.ru vlad.safonov***@mail.ru

Викторина окончена
