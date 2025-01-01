Разыгрываем книгу Андре Асимана «Найди меня»
Узнайте, чем закончилась одна из самых романтических историй, развернувшихся на страницах книг.
В конце года в России наконец поступил в продажу роман «Найди меня», сиквел нашумевшего хита «Назови меня своим именем», покорившего миллионы читателей во всем мире.
Сюжет «Найди меня» повествует о трех героях - Элио, его отце Сэмюэле и Оливере, которые даже спустя многие годы так и не забыли о событиях одного далекого лета в Италии. Теперь их судьбам суждено переплестись вновь.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу!
Победителей определит наш робот 27 января.
Победители:
thef***@gmail.com
71vie***@rambler.ru
Викторина окончена