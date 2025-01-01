Разыгрываем книгу Андре Асимана «Найди меня»

В конце года в России наконец поступил в продажу роман «Найди меня», сиквел нашумевшего хита «Назови меня своим именем», покорившего миллионы читателей во всем мире.

Сюжет «Найди меня» повествует о трех героях - Элио, его отце Сэмюэле и Оливере, которые даже спустя многие годы так и не забыли о событиях одного далекого лета в Италии. Теперь их судьбам суждено переплестись вновь.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу!

Победителей определит наш робот 27 января.

Победители:

thef***@gmail.com

71vie***@rambler.ru