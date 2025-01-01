Разыгрываем билеты на показ фильма «Он и Она»
Найди свою любовь!
20 декабря в Санкт-Петербурге и 29 декабря в Москве пройдут специальные показы картины «Он и Она» режиссера Седрика Клапиша, автора знаменитой трилогии о любви «Испанка» — «Красотка» — «Китайская головоломка». Кинокритики уже окрестили новый фильм Клапиша «”Неспящими в Сиэттле” по-парижски».
Реми и Мелани живут по соседству в симпатичном районе Парижа. Мелани никак не может оправиться от давнего разрыва, пытаясь развеяться с помощью легких отношений, которые ей приносит Tinder. Реми мучит бессонница и неуверенность в себе, ему не до свиданий. Обоим одиноко в большом городе, их пути идут параллельно, иногда чуть заметно касаясь друг друга, но все никак не пересекаясь по-настоящему. Обернется ли череда этих одиноких мгновений встречей, меняющей жизнь?
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на сеанс фильма.
Победителя в Санкт-Петербурге определит наш робот 19 декабря, в Москве - 26 декабря.
Победитель в Санкт-Петербурге:
dor0ninnick@***
Победители в Москве:
maxno_91@*** all4047@***
Детали показа в Санкт-Петербурге:
20 декабря. Кино&Театр Англетер. 19.30
Билеты можно купить здесь.
Детали показа в Москве:
29 декабря. Третьяковская галерея. 18.30
Билеты можно купить здесь.