Разыгрываем билеты на показ фильма «Он и Она»

20 декабря в Санкт-Петербурге и 29 декабря в Москве пройдут специальные показы картины «Он и Она» режиссера Седрика Клапиша, автора знаменитой трилогии о любви «Испанка» — «Красотка» — «Китайская головоломка». Кинокритики уже окрестили новый фильм Клапиша «”Неспящими в Сиэттле” по-парижски».

Реми и Мелани живут по соседству в симпатичном районе Парижа. Мелани никак не может оправиться от давнего разрыва, пытаясь развеяться с помощью легких отношений, которые ей приносит Tinder. Реми мучит бессонница и неуверенность в себе, ему не до свиданий. Обоим одиноко в большом городе, их пути идут параллельно, иногда чуть заметно касаясь друг друга, но все никак не пересекаясь по-настоящему. Обернется ли череда этих одиноких мгновений встречей, меняющей жизнь?

