Разыгрываем билеты на показ фильма «Он и Она»

Дата окончания викторины: 26 декабря 2019 10:26
Найди свою любовь!

20 декабря в Санкт-Петербурге и 29 декабря в Москве пройдут специальные показы картины «Он и Она» режиссера Седрика Клапиша, автора знаменитой трилогии о любви «Испанка» — «Красотка» — «Китайская головоломка». Кинокритики уже окрестили новый фильм Клапиша «”Неспящими в Сиэттле” по-парижски».

Реми и Мелани живут по соседству в симпатичном районе Парижа. Мелани никак не может оправиться от давнего разрыва, пытаясь развеяться с помощью легких отношений, которые ей приносит Tinder. Реми мучит бессонница и неуверенность в себе, ему не до свиданий. Обоим одиноко в большом городе, их пути идут параллельно, иногда чуть заметно касаясь друг друга, но все никак не пересекаясь по-настоящему. Обернется ли череда этих одиноких мгновений встречей, меняющей жизнь?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на сеанс фильма.

Победителя в Санкт-Петербурге определит наш робот 19 декабря, в Москве - 26 декабря.

Победитель в Санкт-Петербурге:

dor0ninnick@***

Победители в Москве:

maxno_91@*** all4047@***

Детали показа в Санкт-Петербурге:

20 декабря. Кино&Театр Англетер. 19.30

Билеты можно купить здесь.

Детали показа в Москве:

29 декабря. Третьяковская галерея. 18.30

Билеты можно купить здесь.

Викторина окончена
