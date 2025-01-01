Разыгрываем билеты на показ фильма «Выпьем за любовь»
Этот ужин вы не скоро забудете!
6 декабря в Москве и Санкт-Петербурге пройдут предпремьерные показы комедии «Выпьем за любовь».
Штефан и Элизабет, супружеская пара университетских снобов, организует семейный обед для узкого круга. Вечер идет своим чередом, пока Томас, младший брат Элизабет, поверхностный, но удачливый малый, не делится с родными новостью: его подруга скоро родит мальчика, которому уже придумали имя. И это имя… Адольф. Известие повергает компанию интеллектуалов в состояние близкое к шоковому. Разгорается скандал, который приводит к невообразимым последствиям.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на сеанс фильма.
Победителей определит наш робот 5 декабря.
Детали показа в Санкт-Петербурге:
6 декабря, кинотеатр «Формула Кино Галерея», сбор гостей: 19.30, начало: 20.00
Билеты на показ в Петербурге можно купить здесь.
Детали показа в Москве:
6 декабря, кинотеатр «Формула Кино Горизонт», сбор гостей и welcome drink: 19.00, начало: 20.00
Билеты на московский показ можно купить здесь.
Победители:
dian-girl@***
goldred@***
kuran_kaname_vampire@***
serg_petrov888@***