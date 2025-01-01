Меню
Разыгрываем билеты на специальный показ мультфильма «44 котенка»

Дата окончания викторины: 30 августа 2019 09:31
Дети увидят пять первых серий мультсериала!

1 сентября в кинотеатре КАРО Sky 17 Авиапарк в рамках проекта «КАРО.Family» пройдет премьерный показ яркой анимационной новинки «44 котёнка».

«44 котёнка» — новое анимационное шоу для юных зрителей, рассказывающее о четырех котятах по имени Лампо, Миледи, Пилу и Пончик и их знакомых. Пушистые герои живут в доме бабушки Пины и решают создать свою музыкальную группу под названием «Кис-кис-коты». Котята организуют концерты и собирают своих друзей в клубе-гараже. Лампо, Миледи, Пилу и Пончик изучают родной город и знакомятся со своими соседями. Они помогают тем, кто попал в беду, и благодаря дружбе и позитивному настрою преодолевают повседневные трудности.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ мультфильма.

Победителей определит наш робот 30 августа.

Викторина только для жителей Москвы.

Победители:

svetigpu@*** krolechka1991@***

Викторина окончена
