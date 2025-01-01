Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем билеты на премьерный показ фильма «Последняя любовь Казановы»

Разыгрываем билеты на премьерный показ фильма «Последняя любовь Казановы»

Дата окончания викторины: 24 июня 2019 11:41
Разыгрываем билеты на премьерный показ фильма «Последняя любовь Казановы»

Посмотрите первыми один из самых причудливых любовных романов в изысканных традициях французского кино!

25 июня, за два дня до официальной премьеры, в Москве и Санкт-Петербурге пройдут специальные показы костюмированной мелодрамы «Последняя любовь Казановы».

После очередного любовного скандала легендарный покоритель женских сердец Казанова, азартный игрок и неутомимый искатель удовольствий, вынужден бежать из Парижа в Лондон. В этом незнакомом, охваченном пороком городе он встречает юную куртизанку Марианну де Шарпийон. Чтобы добиться ее расположения, великий соблазнитель готов на все, но сумасбродная красавица всякий раз ускользает из объятий венецианца. Она сводит Казанову с ума, утверждая, что станет его, как только тот перестанет ее желать...

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ фильма.

Победителей определит наш робот 24 июня.

Детали показа в Москве:

Разыгрываем билеты на премьерный показ фильма «Последняя любовь Казановы»

25 июня, кинотеатр Формула Кино ЦДМ, обсуждение фильма с художником по костюмам Анной Баштовой, сбор в 19-30, начало сеанса в 20-00

Детали показа в Санкт-Петербурге:

Разыгрываем билеты на премьерный показ фильма «Последняя любовь Казановы»

25 июня, кинотеатр Формула Кино Галерея, начало в 20-00

Победители:

dpanko@*** nubaryan.anya@*** p.a.n.d.a.90@*** maxim59946@***

Викторина окончена
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше