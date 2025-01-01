Разыгрываем билеты на премьерный показ фильма «Последняя любовь Казановы»

Посмотрите первыми один из самых причудливых любовных романов в изысканных традициях французского кино!

25 июня, за два дня до официальной премьеры, в Москве и Санкт-Петербурге пройдут специальные показы костюмированной мелодрамы «Последняя любовь Казановы».

После очередного любовного скандала легендарный покоритель женских сердец Казанова, азартный игрок и неутомимый искатель удовольствий, вынужден бежать из Парижа в Лондон. В этом незнакомом, охваченном пороком городе он встречает юную куртизанку Марианну де Шарпийон. Чтобы добиться ее расположения, великий соблазнитель готов на все, но сумасбродная красавица всякий раз ускользает из объятий венецианца. Она сводит Казанову с ума, утверждая, что станет его, как только тот перестанет ее желать...

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ фильма.

Победителей определит наш робот 24 июня.

Детали показа в Москве:

25 июня, кинотеатр Формула Кино ЦДМ, обсуждение фильма с художником по костюмам Анной Баштовой, сбор в 19-30, начало сеанса в 20-00

Детали показа в Санкт-Петербурге:

25 июня, кинотеатр Формула Кино Галерея, начало в 20-00

Победители:

dpanko@*** nubaryan.anya@*** p.a.n.d.a.90@*** maxim59946@***