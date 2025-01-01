Это конец: Разыгрываем призы к фильму «Мстители: Финал»
Эпоха уходит - получите шанс выиграть уникальные призы с символикой последних «Мстителей».
29 апреля в прокат вышел супергеройский блокбастер Marvel «Мстители: Финал».
Мстители и Стражи Галактики вступают в последнюю стадию войны с Таносом, владеющим всемогущей Перчаткой Бесконечности. Грядёт финальная битва между силами героев и Безумного Титана, которая раз и навсегда определит дальнейшую судьбу не только Земли, но и всей вселенной.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.
Победителей определит наш робот 21 мая.
Победители:
vik8***@mail.ru marie4ka2***@mail.ru chung_s***@gmail.com fag***@yandex.ru taririn***@gmail.com lapin1998_22***@mail.ru malinka05***@mail.ru krolechka1***@yandex.ru
Викторина окончена