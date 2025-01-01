Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Это конец: Разыгрываем призы к фильму «Мстители: Финал»

Это конец: Разыгрываем призы к фильму «Мстители: Финал»

Дата окончания викторины: 21 мая 2019 10:02
Это конец: Разыгрываем призы к фильму «Мстители: Финал»

Эпоха уходит - получите шанс выиграть уникальные призы с символикой последних «Мстителей».

29 апреля в прокат вышел супергеройский блокбастер Marvel «Мстители: Финал».

Мстители и Стражи Галактики вступают в последнюю стадию войны с Таносом, владеющим всемогущей Перчаткой Бесконечности. Грядёт финальная битва между силами героев и Безумного Титана, которая раз и навсегда определит дальнейшую судьбу не только Земли, но и всей вселенной.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 21 мая.

Победители:

vik8***@mail.ru marie4ka2***@mail.ru chung_s***@gmail.com fag***@yandex.ru taririn***@gmail.com lapin1998_22***@mail.ru malinka05***@mail.ru krolechka1***@yandex.ru

Это конец: Разыгрываем призы к фильму «Мстители: Финал»
Викторина окончена
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше