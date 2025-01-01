Меню
Выиграй приз с символикой фильма «Танки»

Дата окончания викторины: 3 мая 2018 11:34
Хочешь получить классные призы от создателей фильма «Танки»?

Участвуй в нашей викторине и жди подведения итогов!

26 апреля в прокат выходит историческая военная драма Кима Дружинина «Танки».

Фильм расскажет о секретном пробеге в 1940 году на прототипах танка Т-34 конструктора Михаила Кошкина к Сталину в Москву для утверждения опытных образцов и запуска в серию новой боевой машины, на которой впоследствии был спасен мир от фашистских захватчиков.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой ленты «Танки» - футболку, книгу или толстовку.

Победителей определим рандомным способом 3 мая.

Викторина для всех жителей РФ.

Победители:

elinasadikova@*** kasv2004@*** my_ocean@*** morskoykotik2003@*** Sweetdecember88@*** red_sun@***

Викторина окончена
