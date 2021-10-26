В какой серии «Тюдоров» казнят Анну Болейн?

Казнь Анны Болейн показана во 2-м сезоне, 10-й серии, получившей название «Судьба и богатство». Создатели сериала не стали отступать от исторических фактов. Так же, как описано в хрониках, Анна Болейн перед казнью продолжала утверждать, что не изменяла своему мужу и королю. К слову, актриса Натали Дормер, исполнившая в сериале роль Анны, признавалась, что ее любимым нарядом за все время участия в проекте стал именно тот, в котором героиня находилась в темнице. По словам Дормер, он был куда удобнее изысканных костюмов в корсетами.
Позднее, присоединившись к касту «Игры престолов», Натали опасалась, что ее Маргери Тирелл будет похожа на Анну, – однако сходства между героинями, оказавшимися в похожих обстоятельствах, удалось избежать.
