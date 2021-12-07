Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии турецкого сериала «Черно-белая любовь» Ферхат и Аслы разведутся?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

В 29-й серии Аслы после череды тяжелых событий покидает особняк Ферхата. Тот воспринимает ее уход как предательство. Лишившись друг друга, оба страдают. В той же серии герои сталкиваются на свадьбе, начинают выяснять отношения и ссориться. Напоследок Аслы сообщает мужу, что у них будет сын, а затем собирается уехать на такси. В этот момент на героиню нападает сын Юсуфа и наносит ей рану. С помощью Ферхата Аслы удается вовремя добраться в больницу и получить необходимую помощь. После они возвращаются в особняк Ферхата.

Таким образом, несмотря на то что они на протяжении многих серий герои планировали развод и некоторое время жили порознь, до настоящего расторжения брака дело так и не дошло.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

