В какой серии турецкого сериала «Черно-белая любовь» Ферхат и Аслы разведутся?

Наш ответ:

В 29-й серии Аслы после череды тяжелых событий покидает особняк Ферхата. Тот воспринимает ее уход как предательство. Лишившись друг друга, оба страдают. В той же серии герои сталкиваются на свадьбе, начинают выяснять отношения и ссориться. Напоследок Аслы сообщает мужу, что у них будет сын, а затем собирается уехать на такси. В этот момент на героиню нападает сын Юсуфа и наносит ей рану. С помощью Ферхата Аслы удается вовремя добраться в больницу и получить необходимую помощь. После они возвращаются в особняк Ферхата.