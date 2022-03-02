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Бирдже Акалай
Бирдже Акалай
Birce Akalay
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Бирдже Акалай
Birce Akalay
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Дата рождения
19 июня 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Стамбул, Турция
Рост
178 см
Биография Бирдже Акалай
Родилась 19 июня 1984 года. Стамбул, Турция.
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2 марта 2022 18:46
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