Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Постучись в мою дверь» Серкан вспомнит Эду?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В 35-й серии "Постучись в мою дверь" Серкан вспоминает Эду. Это становится ключевым моментом, который зрители долго ожидали. После авиакатастрофы, в результате которой Серкан теряет память, он возвращается, но совершенно забывает о своих чувствах к Эде. Эта ситуация приводит к тому, что Эда, в отчаянии, решает выйти замуж за своего друга Дениза. Она надеется, что их брак будет фиктивным, но Дениз видит в этом возможность для себя и готовится к оформлению брака по всем правилам.

Как Серкан вспоминает Эду?

В день свадьбы Серкан оказывается в драке и получает удары по голове, что волшебным образом возвращает ему память. Этот неожиданный поворот событий приносит надежду на воссоединение влюбленных, но уже слишком поздно — свадьба Эды и Дениза уже состоялась. Теперь герои сталкиваются с новыми вызовами и препятствиями на пути к своему счастью.
 

Среди теленовелл с похожей сюжетной линией – «Любовь напоказ» (2019), «Слово чести» (2020), «Наша тайна» (2021).

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Постучись в мою дверь
Постучись в мою дверь драма, комедия, мелодрама
2020, Турция
0.0
Любовь напоказ
Любовь напоказ комедия, мелодрама
2019, Турция
0.0
