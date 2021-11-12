В какой серии «Папиных дочек» Даша и Веник встретились?

Наш ответ:

Впервые Веник увидел Дашу в 134-й серии «Папиных дочек» (14-я серия седьмого сезона). Встреча ознаменовалась выходом из строя «датчика влюбленности», который висел на шее у Веника. С этого момента стартовала сюжетная линия отношений Даши и Веника, которая закончилась тем, что они стали мужем и женой. После того как Даша и Веник стали парой в сериале, в сети появилось множество слухов о том, что и у актеров начался роман, однако они не соответствовали действительности.