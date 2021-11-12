В какой хронологии смотреть «Полицейского с Рублевки»?

Сериал «Полицейский с Рублевки» состоит из пяти сезонов, их хронологическая последовательность выглядит так: «Полицейский с Рублевки», «Полицейский с Рублевки в Бескудниково», «Полицейский с Рублевки. Снова дома», «Полицейский с Рублевки. Мы тебя найдем», «Полицейский с Рублевки. Полицейская академия». Помимо основного сериала существует несколько сопутствующих проектов. Полнометражный фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» является прямым продолжением четвертого сезона сериала.
Сериал «Милиционер с Рублевки» является приквелом и рассказывает о жизни молодого Яковлева.
