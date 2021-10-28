В каких сериях «Сверхъестественного» появляется Кастиэль?

Впервые Кастиэль появляется в первой серии четвертого сезона «Сверхъестественного», хотя упоминается еще в 3-м сезоне, в эпизоде «Алая» в заклинании, которое произносит Сэм. В дальнейшем персонаж присутствует на протяжении большей части сериала: в 5-м и 6-м сезоне он появляется регулярно, в 7-м и 8-м периодически, а начиная с 9-го сезона присутствует регулярно вплоть до последнего, 15-го сезона. На протяжении большей части 11-го сезона Кастиэль фактически является Люцифером, вселившимся в его тело. Также появился в спин-оффе «Сверхъестественного», веб-сериале «Укротители духов».
Роль Кастиэля исполнил американский актер и режиссер Миша Коллинз.
