В каких сериях «Сверхъестественного» появляется Кастиэль?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Впервые Кастиэль появляется в первой серии четвертого сезона «Сверхъестественного», хотя упоминается еще в 3-м сезоне, в эпизоде «Алая» в заклинании, которое произносит Сэм. В дальнейшем персонаж присутствует на протяжении большей части сериала: в 5-м и 6-м сезоне он появляется регулярно, в 7-м и 8-м периодически, а начиная с 9-го сезона присутствует регулярно вплоть до последнего, 15-го сезона. На протяжении большей части 11-го сезона Кастиэль фактически является Люцифером, вселившимся в его тело. Также появился в спин-оффе «Сверхъестественного», веб-сериале «Укротители духов».

Роль Кастиэля исполнил американский актер и режиссер Миша Коллинз.

