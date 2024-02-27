Сколько сезонов в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!"?

По состоянию на начало 2024 года у сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" вышло 3 сезона. Но был анонсирован 4-й заключительный сезон.
Первый сезон сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" был легким и развлекательным, что сделало сцену с убийством персонажей Алика и Эльзы настоящим шоком для зрителей. Во втором сезоне настроение стало более серьезным и мрачным, но третий сезон превзошел все ожидания. Почти все герои оказались в трудной ситуации, из которой кажется нет выхода. Каждая новая серия сериала лишь усиливает напряжение и создает более напряженную обстановку.
