Сколько сезонов в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!"?

Сколько сезонов в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!"?

Олег Скрынько 27 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

По состоянию на начало 2024 года у сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" вышло 3 сезона. Но был анонсирован 4-й заключительный сезон.

Первый сезон сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" был легким и развлекательным, что сделало сцену с убийством персонажей Алика и Эльзы настоящим шоком для зрителей. Во втором сезоне настроение стало более серьезным и мрачным, но третий сезон превзошел все ожидания. Почти все герои оказались в трудной ситуации, из которой кажется нет выхода. Каждая новая серия сериала лишь усиливает напряжение и создает более напряженную обстановку.





Мир! Дружба! Жвачка!
Мир! Дружба! Жвачка! драма, комедия
2020, Россия
0.0
