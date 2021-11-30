Сколько сезонов и серий у сериала «Пять минут тишины»?

В настоящее время российский сериал состоит из 3 сезонов (46 серий). В центре сюжета – бойцы поисково-спасательного отряда МЧС России. Им не привыкать к риску, ведь практически каждый день в экстремальных условиях они спасают жизни других людей. Об этом отряде слушаются легенды и рассказывают их новичкам – впрочем, это вовсе не легенды, а истинная правда. Привычный ход событий в команде спасателей нарушает появление стажера – Александра Грека. Премьера захватывающего остросюжетного сериала состоялась в 2017 году на телеканале НТВ.
Главные роли исполнили Игорь Лифанов, Роман Курцын, Анна Пескова.
