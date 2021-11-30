Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий у сериала «Пять минут тишины»?

Сколько сезонов и серий у сериала «Пять минут тишины»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

В настоящее время российский сериал состоит из 3 сезонов (46 серий). В центре сюжета – бойцы поисково-спасательного отряда МЧС России. Им не привыкать к риску, ведь практически каждый день в экстремальных условиях они спасают жизни других людей. Об этом отряде слушаются легенды и рассказывают их новичкам – впрочем, это вовсе не легенды, а истинная правда. Привычный ход событий в команде спасателей нарушает появление стажера – Александра Грека. Премьера захватывающего остросюжетного сериала состоялась в 2017 году на телеканале НТВ.

Главные роли исполнили Игорь Лифанов, Роман Курцын, Анна Пескова.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Анна Пескова
Анна Пескова
Anna Peskova
Роман Курцын
Роман Курцын
Roman Kurtsyn
Анастасия Стежко
Анастасия Стежко
Anastasiya Stezhko
Константин Воробьёв
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше