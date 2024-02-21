Сколько серий всего в сериале "Страх над Невой"?

В сериале "Страх над Невой" 1 сезон, который состоит из 9 эпизодов по 50 минут.
Действие сериала происходит в конце 1960-х годов в Ленинграде. В центральной части города, недалеко от Обводного канала, происходят несколько убийств, совершаемых маньяком. Убийца выходит на охоту по ночам, насилует и душит женщин, оставляя после себя загадочные символы, нарисованные углем. Расследование этого дела берет на себя майор КГБ Чубин. Ранее он уже занимался аналогичными делами, пытаясь раскрыть секту, поклоняющуюся Чернобогу. В один момент Чубин сам стал жертвой психопата, возглавлявшего эту секту.
