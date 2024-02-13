Меню
Сколько серий в сериале "Шеф. Мужская работа"?

Олег Скрынько 13 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
"Шеф" - это российский криминальный телесериал, который был выпущен в несколько сезонов на канале НТВ. Первый сезон был показан с 18 по 28 июня 2012 года, состоящий из 24 серий. Затем вышел второй сезон в ноябре 2013 года, включавший в себя 32 серии. Проект был продлен на третий сезон, с подзаголовком "Шеф: Новая жизнь", который вышел в сентябре 2015 года и состоял из 32 эпизодов.
После третьего сезона сериал был продлен на четвертый с подзаголовком "Шеф: Игра на повышение", который вышел в мае-июне 2017 года, включавший в себя 20 эпизодов. Пятый сезон, получивший название "Шеф. Возвращение", был выпущен в 2020-2021 годах, состоял также из 20 серий и показан в сентябре 2021 года.
В июле 2022 года начались съемки шестого сезона сериала, которые завершились осенью 2023 года. Премьера шестого сезона "Шеф. Мужская работа" состоялась с 29 января по 15 февраля 2024 года, в этот период было показано 30 новых эпизодов. Также запланированы съемки седьмого сезона в 2024 году.

