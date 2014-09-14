Сериал «Шеф. Новая жизнь» – это третья часть истории о приключениях полковника полиции Виктора Расторгуева. Мужчина дает показания против членов преступной группировки, которую когда-то возглавлял его друг. Чтобы защитить близких, мужчина соглашается на программу защиты свидетелей. Ему помогают устроить инсценировку собственной гибели. Вместе с любимой женщиной Дашей и дочерью Полей он переезжает в Томилинск. Но долго притворяться таксистом Витя не может, ведь он стремится нести справедливость и защищать людей.