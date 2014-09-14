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Киноафиша Сериалы Шеф. Новая жизнь
Шеф. Новая жизнь (2014 - 2014) Шеф. Новая жизнь 16+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 24 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Шеф. Новая жизнь» – это третья часть истории о приключениях полковника полиции Виктора Расторгуева. Мужчина дает показания против членов преступной группировки, которую когда-то возглавлял его друг. Чтобы защитить близких, мужчина соглашается на программу защиты свидетелей. Ему помогают устроить инсценировку собственной гибели. Вместе с любимой женщиной Дашей и дочерью Полей он переезжает в Томилинск. Но долго притворяться таксистом Витя не может, ведь он стремится нести справедливость и защищать людей.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Андрей Левин
Андрей Левин
Кирилл Полухин
Кирилл Полухин
Кирилл Рубцов
Кирилл Рубцов
Александр Рыбаков
Андрей Чубченко
Андрей Чубченко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шеф. Новая жизнь - Сезон 1 Сезон 1
2014, 32 эпизода
 
Кадры из сериала
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