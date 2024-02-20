Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в 5 сезоне сериала "Трудные подростки"?

Сколько серий в 5 сезоне сериала "Трудные подростки"?

Олег Скрынько 20 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Трудные подростки" - это российская социальная драма, созданная компанией Prospect Production специально для онлайн-кинотеатра more.tv. Проект основан на реальной истории командиров знаменитых футболистов - Александра Кокорина и Павла Мамаева. После двух драк в центре Москвы они были приговорены судом к отбыванию наказания в колонии общего режима.

Премьера заключительного сезона состоялась 15 декабря 2023 года. Новые серии выходят еженедельно по четвергам, в пятом сезоне всего 12 эпизодов. Финальная серия запланирована на четверг, 29 февраля 2024 года.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Трудные подростки
Трудные подростки драма, комедия, спорт
2019, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше