Сколько серий в 5 сезоне сериала "Трудные подростки"?

"Трудные подростки" - это российская социальная драма, созданная компанией Prospect Production специально для онлайн-кинотеатра more.tv. Проект основан на реальной истории командиров знаменитых футболистов - Александра Кокорина и Павла Мамаева. После двух драк в центре Москвы они были приговорены судом к отбыванию наказания в колонии общего режима.
Премьера заключительного сезона состоялась 15 декабря 2023 года. Новые серии выходят еженедельно по четвергам, в пятом сезоне всего 12 эпизодов. Финальная серия запланирована на четверг, 29 февраля 2024 года.
