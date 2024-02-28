Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в 23 сезоне сериала "Тайны следствия"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 февраля 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

В 23 сезоне сериала "Тайны следствия" вышло 16 эпизодов, продолжая историю старшего следователя Марии Швецовой. Героиню ожидают новые опасные тайны и расследование свежих преступлений. В процессе следственных мероприятий ей будут оказывать поддержку члены команды, выдающиеся специалисты в своей области. Мария столкнется с коварными интригами, беспощадными злоумышленниками, погонями и драками. Однако сюжет не обойдется и без романтических эпизодов, таких как свидание на крыше. Главная героиня не только является блестящей сотрудницей правоохранительных органов, но и привлекательной женщиной.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тайны следствия
Тайны следствия детектив, криминал
2000, Россия
6.0
