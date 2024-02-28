Сколько серий в 23 сезоне сериала "Тайны следствия"?

В 23 сезоне сериала "Тайны следствия" вышло 16 эпизодов, продолжая историю старшего следователя Марии Швецовой. Героиню ожидают новые опасные тайны и расследование свежих преступлений. В процессе следственных мероприятий ей будут оказывать поддержку члены команды, выдающиеся специалисты в своей области. Мария столкнется с коварными интригами, беспощадными злоумышленниками, погонями и драками. Однако сюжет не обойдется и без романтических эпизодов, таких как свидание на крыше. Главная героиня не только является блестящей сотрудницей правоохранительных органов, но и привлекательной женщиной.
