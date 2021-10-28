Меню
Сколько серий и сезонов в сериале «Бедная Настя»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Создатели популярной российской теленовеллы ограничились одним сезоном, включающим в себя 127 серий. Впервые «Бедная Настя» была показана на канале СТС в период с октября 2003 года по октябрь 2004 года. По многочисленным просьбам зрителей в дальнейшем сериал транслировался на других телеканалах, таких как «Россия», «Домашний», «Ю». На волне успеха у российской и зарубежной публики у авторов «Бедной Насти» возникла идея снять продолжение. Однако сиквел так и остался в планах.

Отчасти поклонники сериала смогли найти утешение в книгах российской писательницы Елены Езерской, написавшей новеллизацию «Бедной Насти» и ее продолжение «Бедная Настя. Десять лет спустя».

