О чем сериал "Морозко" 2024 года?

Олег Скрынько 28 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Морозко" - это терапевтический сериал, предназначенный для тех, кто сталкивается с трудностями в личной жизни и стремится разобраться в себе, а также обрести долгожданную любовь. Драмеди рассказывает о том, насколько легко оказаться одиноким в огромном городе, наполненном миллионами людей.

Главная героиня сериала, 33-летняя Рита (Аглая Тарасова), работает на телевидении и создаёт впечатление успешной девушки. Однако внутри неё царит пустота. Работа не доставляет удовольствия, семьи нет, друзей и близких тоже нет. Мужчины тоже не появляются в её жизни - одиночество Риты смягчает только чучело хорька, которое занимает почётное место в её квартире.

Судьбоносный диагноз, о котором Рита узнаёт, казалось бы, должен был полностью угасить её надежды на счастье. Однако именно этот момент становится отправной точкой для её исцеления, преодоления страхов и поиска настоящей любви.

В одном из эпизодов героине Аглаи Тарасовой открывается, что у неё остался всего один день, чтобы зачать ребёнка. В баре она знакомится с персонажем Никиты Ефремова, который ведёт её на футбольное поле, чтобы она могла выбрать подходящего мужчину для этой задачи.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Морозко
Морозко комедия, драма
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
