О чем сериал "Мир! Дружба! Жвачка!"?

В сериале "Мир! Дружба! Жвачка!" действия происходят в 90-е годы, когда экономика находится на исходе, людям оплачивают работу товарами и ваучерами, а бандиты сражаются за власть и защищают бизнесменов.



Во время этого трудного времени четверо молодых героев стремятся к счастью. Они с осторожностью идут в опасные районы, где полно хулиганов, переживают, когда родители ссорятся о разводе. Они пытаются справиться с проблемами самостоятельно, понимая, что и у взрослых хватает своих трудностей.



Несмотря на кошмары происходящего, герои не унывают. Они копят деньги на лодку, влюбляются, мечтают о жизни у моря и выходят из ситуаций, которые кажутся безвыходными.



В сериале представлено множество персонажей, у каждого своя сюжетная линия. Например, дядя одного из главных героев вернулся из Афганистана, создал свою банду и вступил в конфликт с другими группировками. Сестра этого дяди сталкивается со своими проблемами, оказывается в трудной ситуации. Каждая история привлекает внимание зрителя.



Сериал полон забавных и вдохновляющих моментов. Например, во втором сезоне важный персонаж с головой ушел в мир Толкина, где представил себя эльфом и встретился с Галадриэль. Иногда он шутит с каменным лицом, заставляя зрителя смеяться вслух.



Несмотря на невзгоды, через которые проходят персонажи, будь то гибель во время войны, разрывы из-за недопонимания или финансовые казусы, баланс между печалью и радостью идеальный, что помогает сериалу не скатиться в чрезмерную тяжесть или слащавость.