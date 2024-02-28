О чем сериал "Ходячие мертвецы: Выжившие"?

На канале AMC начался спин-офф «Ходячих мертвецов» под названием «Выжившие», который представляет приключения Рика и Мишонн после событий девятого сезона оригинального шоу. Сюжет следует за Мишонн, пытающейся освободить своего мужа Рика из плена бойцов Гражданской республики. Сериал получил высокие оценки критиков на портале Rotten Tomatoes, достигнув 87%, что превышает результаты других спин-оффов.
«Выжившие» представляет собой непосредственное продолжение оригинального сериала «Ходячие мертвецы», события которого разворачиваются после событий 11 сезона. В новом мини-сериале Рик и Мишонн стремятся воссоединиться после того, как их казалось разлучила смерть.
Мини-сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» будет выходить с конца февраля по март 2024 года. Планируется выпустить всего 6 серий, а завершающая эпизод запланирована на 31 марта.
