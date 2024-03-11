О чём сериал 2024 года "10 дней до весны"?

Наш ответ:

Сериал "10 дней до весны" режиссера Кима Дружинина, выпущенный в 2024 году, акцентирует внимание на жаркой теме: события киевского майдана, "крымская весна" 2014 года, "Беркут" и "вежливые люди". Однако все эти политические кулисы выступают в качестве фона для семейной драмы, в которой политические вихри разделяют семьи, и героям сложно ориентироваться в хаосе происходящего.



История в 11 сериях фильма сосредотачивается вокруг семьи Жилиных. Братья - Николай, замкомандир симферопольского "Беркута", и Андрей, московский хирург, - вместе с сестрой Натальей, преподавателем симферопольской гимназии, собираются на похороны отца. Долгие годы назад в 90-х обстоятельства развели братьев и сестру в разные города и даже страны. Между ними вспыхивает конфликт относительно дома на берегу моря, "родового гнезда". Параллельно главные герои погружаются в водоворот событий "Крымской весны". Смогут ли они преодолеть свои внутренние и внешние конфликты, став крепкой семьей, - вот главный вопрос.