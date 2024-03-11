Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чём сериал 2024 года "10 дней до весны"?

О чём сериал 2024 года "10 дней до весны"?

Олег Скрынько 11 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "10 дней до весны" режиссера Кима Дружинина, выпущенный в 2024 году, акцентирует внимание на жаркой теме: события киевского майдана, "крымская весна" 2014 года, "Беркут" и "вежливые люди". Однако все эти политические кулисы выступают в качестве фона для семейной драмы, в которой политические вихри разделяют семьи, и героям сложно ориентироваться в хаосе происходящего.

История в 11 сериях фильма сосредотачивается вокруг семьи Жилиных. Братья - Николай, замкомандир симферопольского "Беркута", и Андрей, московский хирург, - вместе с сестрой Натальей, преподавателем симферопольской гимназии, собираются на похороны отца. Долгие годы назад в 90-х обстоятельства развели братьев и сестру в разные города и даже страны. Между ними вспыхивает конфликт относительно дома на берегу моря, "родового гнезда". Параллельно главные герои погружаются в водоворот событий "Крымской весны". Смогут ли они преодолеть свои внутренние и внешние конфликты, став крепкой семьей, - вот главный вопрос.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

10 дней до весны
10 дней до весны детектив, драма
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше