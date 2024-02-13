Кто убийца в сериале "Страх над Невой?

Наш ответ:

Сюжет сериала "Страх над Невой" основан на реальном уголовном деле, которое произошло в конце 60-х годов в Ленинграде, где на молодых женщин нападал серийный убийца, получивший прозвище "Душитель". Из-за давления со стороны властей на милицию невиновных дважды обвинили в совершении преступлений. Однако оказалось, что маньяком был дружинник, который притворялся помощником в поисках преступника, т.е., самим собой, что позволяло ему быть в курсе работы следствия и избегать западни.

Действие сериала происходит в двух временных отрезках - в 1965 году в Карелии и в 1967 году в Ленинграде. Майор КГБ Владимир Чубин расследует дело о языческой секте, которая появилась в удаленной деревне в Карелии. Пытаясь внедриться в секту, его раскрывают. После этого Чубин проводит четыре месяца в плену у сектантов, что приводит к тяжелым последствиям - ПТСР, страх темноты, бессонница и галлюцинации. Его семейная жизнь разрушена, и только работа помогает ему держаться на плаву.

Через два года после событий в Карелии в центре Ленинграда, в районе Обводного канала, начинается серия ужасных преступлений: молодых женщин изнасиловывают и задушивают, оставляя на месте преступлений языческие знаки, нарисованные углем. Для предотвращения паники в городе и быстрого поимки убийцы формируется специальная межведомственная группа, где к расследованию приглашается майор Чубин.

Задачу помогает решать капитан милиции Егор Федоров. Со временем между Чубиным и Федоровым вспыхивает взаимное доверие, и их отношения становятся теплее.