Кто убийца в сериале "Медиатор"?

Во втором сезоне сериала "Медиатор" преступником оказалась Чистякова, которая была организатором и убийцей, втянувшей Степанова в преступление. Это было раскрыто Машей, которая полностью разворотила дело, представив доклад на совещании.
В третьем сезоне, преступления начинаются с самоубийства Ксении Кругловой, после чего находят тела еще двух девушек. Сначала подозревают Волка, но в последующих эпизодах выясняется, что убийцей является Таня, дочь адвоката Светланы Савельевой. Она признается в убийствах, была влюблена в Волка и ревновала его отношения с другими девушками.
