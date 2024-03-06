Меню
Кто убийца в сериале "Медиатор"?

Олег Скрынько 6 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Во втором сезоне сериала "Медиатор" преступником оказалась Чистякова, которая была организатором и убийцей, втянувшей Степанова в преступление. Это было раскрыто Машей, которая полностью разворотила дело, представив доклад на совещании.

В третьем сезоне, преступления начинаются с самоубийства Ксении Кругловой, после чего находят тела еще двух девушек. Сначала подозревают Волка, но в последующих эпизодах выясняется, что убийцей является Таня, дочь адвоката Светланы Савельевой. Она признается в убийствах, была влюблена в Волка и ревновала его отношения с другими девушками.

Медиатор
Медиатор драма, детектив, триллер
2021, Россия
