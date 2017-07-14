Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто поет песни в фильме «Полицейский с Рублевки»?

Кто поет песни в фильме «Полицейский с Рублевки»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

«Полицейский с Рублёвки» — российский телесериал-ситком о полицейском Грише Измайлове (роль играет Александр Петров), который охраняет покой и порядок на Рублёвке — самом элитном районе России. В многосерийном фильме «Полицейский с Рублевки» звучат песни от самых разных исполнителей, как русских, так и зарубежных. Вот как выглядит официальный список песен из «Полицейский с Рублевки»:

1. Raphael Lake – Big Boy

2. St1m – Куда приводят мечты

3. Kill or Cure – From Paris to Berlin

4. Travis – Sing

5. Cut Onespruce Bringsteindanny Duberstein – Feels Like Magic

6. Monatik – Выходной

7. Anacondaz – Вызывай

8. Billy Miligan – Тайный Орден

9. Ocean Jet – Weak

10. Звери – Дожди - пистолеты

11. Aron Mardorobert Mardo – Cold Blue Hand

12. IOWA – Улыбайся

13. Drugly Cats – Красно-синие цвета

14. Anacondaz – Круглый год

15. Imperial Leisure – Untouchable

16. Группа Tinavie – Something New

17. Олег Анофриев – Есть только миг

Теги: песни и музыка из фильмов
Похожие вопросы
Кто поет за Нагиева в фильме «Самый лучший день»? Из какого фильма песня «Нам нужна одна победа»? В каких фильмах играют песни Imagine Dragons? Из какого фильма песня «Вечная любовь»? В каких фильмах играют песни Булата Окуджавы?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше