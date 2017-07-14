Кто поет песни в фильме «Полицейский с Рублевки»?

«Полицейский с Рублёвки» — российский телесериал-ситком о полицейском Грише Измайлове (роль играет Александр Петров), который охраняет покой и порядок на Рублёвке — самом элитном районе России. В многосерийном фильме «Полицейский с Рублевки» звучат песни от самых разных исполнителей, как русских, так и зарубежных. Вот как выглядит официальный список песен из «Полицейский с Рублевки»:
1. Raphael Lake – Big Boy
2. St1m – Куда приводят мечты
3. Kill or Cure – From Paris to Berlin
4. Travis – Sing
5. Cut Onespruce Bringsteindanny Duberstein – Feels Like Magic
6. Monatik – Выходной
7. Anacondaz – Вызывай
8. Billy Miligan – Тайный Орден
9. Ocean Jet – Weak
10. Звери – Дожди - пистолеты
11. Aron Mardorobert Mardo – Cold Blue Hand
12. IOWA – Улыбайся
13. Drugly Cats – Красно-синие цвета
14. Anacondaz – Круглый год
15. Imperial Leisure – Untouchable
16. Группа Tinavie – Something New
17. Олег Анофриев – Есть только миг
Авторизация по e-mail