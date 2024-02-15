Когда продолжение сериала "Вечность"?

Поклонники сериала "Вечность" с Йоаном Гриффитом в главной роли могут только надеяться на решение телеканала ABC о продолжении съемок, поскольку в 2015 году 7 мая проект был закрыт создателями.
Сериал "Вечность" выходил на канале ABC в 2014-2015 годах. Этот медицинский детектив с легким оттенком мистики рассказывал о судмедэксперте Генри Моргане, работающем в Нью-Йорке. Помимо своих обязанностей помощи полиции в расследовании преступлений, он стремился разгадать тайну своей бессмертия.
Принято окончательное решение о закрытии сериала из-за снижения рейтингов с каждой последующей серией. Это было удивительно для создателей, учитывая высокую оценку критиков качеству и сюжетной линии.
