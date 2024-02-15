Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда продолжение сериала "Вечность"?

Когда продолжение сериала "Вечность"?

Олег Скрынько 15 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Поклонники сериала "Вечность" с Йоаном Гриффитом в главной роли могут только надеяться на решение телеканала ABC о продолжении съемок, поскольку в 2015 году 7 мая проект был закрыт создателями.
Сериал "Вечность" выходил на канале ABC в 2014-2015 годах. Этот медицинский детектив с легким оттенком мистики рассказывал о судмедэксперте Генри Моргане, работающем в Нью-Йорке. Помимо своих обязанностей помощи полиции в расследовании преступлений, он стремился разгадать тайну своей бессмертия.
Принято окончательное решение о закрытии сериала из-за снижения рейтингов с каждой последующей серией. Это было удивительно для создателей, учитывая высокую оценку критиков качеству и сюжетной линии.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вечность
Вечность драма, криминал, мистика
2014, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше