Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда новый сезон "Сверхъестественное"?

Когда новый сезон "Сверхъестественное"?

Олег Скрынько 15 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Сверхестественное" - один из самых долгоживущих и популярных сериалов, когда-либо выпускаемых The CW. Это шоу было создано Эриком Крипке, автором "Пацанов", и начало транслироваться на The WB в 2005 году, перейдя затем на The CW.
Сериал "Supernatural" завершился после 15 сезонов. Долгожданный сезон начался 10 октября 2019 года.
Изначально планировалось, что финал состоится в мае 2020 года, однако из-за задержек в производстве, вызванных пандемией Covid-19, последние эпизоды пришлось отложить.
В итоге, 15 сезон "Сверхестественное" возобновился 8 октября. Подождав во время простоя, авторы внесли некоторые изменения в сюжет. Поскольку "Supernatural" подошел к концу, 15 сезон стал завершающим для этого сериала, любимого многими.
Об этом было объявлено в марте 2019 года, когда продолжал выходить 14 сезон. После завершения 15 сезона "Сверхестественное" отправился на заслуженный отдых.
15 сезон сериала "Сверхестественное" завершился выпуском 20 эпизода 19 ноября 2020 года.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сверхъестественное
Сверхъестественное драма, боевик, мистика
2005, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше