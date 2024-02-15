Когда новый сезон "Сверхъестественное"?

"Сверхестественное" - один из самых долгоживущих и популярных сериалов, когда-либо выпускаемых The CW. Это шоу было создано Эриком Крипке, автором "Пацанов", и начало транслироваться на The WB в 2005 году, перейдя затем на The CW.
Сериал "Supernatural" завершился после 15 сезонов. Долгожданный сезон начался 10 октября 2019 года.
Изначально планировалось, что финал состоится в мае 2020 года, однако из-за задержек в производстве, вызванных пандемией Covid-19, последние эпизоды пришлось отложить.
В итоге, 15 сезон "Сверхестественное" возобновился 8 октября. Подождав во время простоя, авторы внесли некоторые изменения в сюжет. Поскольку "Supernatural" подошел к концу, 15 сезон стал завершающим для этого сериала, любимого многими.
Об этом было объявлено в марте 2019 года, когда продолжал выходить 14 сезон. После завершения 15 сезона "Сверхестественное" отправился на заслуженный отдых.
15 сезон сериала "Сверхестественное" завершился выпуском 20 эпизода 19 ноября 2020 года.
