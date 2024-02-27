Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Какой год в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!"?

Какой год в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!"?

Олег Скрынько 27 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!" разворачивается в 1990-х годах, в период заметных изменений в стране. В трех уже вышедших сезонах действие происходит в 1993, 1994 и 1996 годах соответственно.

В первом сезоне, который вышел в 2020 году, подросток Санька Рябинин в 1993 году знакомится с соседской девочкой Женей и сталкивается с событиями "лихих 90-х", которые полностью меняют его жизнь.

Во втором сезоне, выпущенном в 2021 году, действие сериала перемещается в 1994 год. Санька с нетерпением ждет встречи с Женей, которая вернулась после года в Германии. Илюша рассказывает друзьям о своей новой подруге - Галадриэль, дочери директора завода, а Вовка деликатно упоминает о своих приключениях с гимнастками.

В третьем сезоне, выпущенном в 2023 году, действие переносится в 1996 год.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мир! Дружба! Жвачка!
Мир! Дружба! Жвачка! драма, комедия
2020, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше