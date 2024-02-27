Какой год в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!"?

Наш ответ:

Сериал "МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!" разворачивается в 1990-х годах, в период заметных изменений в стране. В трех уже вышедших сезонах действие происходит в 1993, 1994 и 1996 годах соответственно.



В первом сезоне, который вышел в 2020 году, подросток Санька Рябинин в 1993 году знакомится с соседской девочкой Женей и сталкивается с событиями "лихих 90-х", которые полностью меняют его жизнь.



Во втором сезоне, выпущенном в 2021 году, действие сериала перемещается в 1994 год. Санька с нетерпением ждет встречи с Женей, которая вернулась после года в Германии. Илюша рассказывает друзьям о своей новой подруге - Галадриэль, дочери директора завода, а Вовка деликатно упоминает о своих приключениях с гимнастками.



В третьем сезоне, выпущенном в 2023 году, действие переносится в 1996 год.