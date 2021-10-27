Какой бюджет у сериала «Бригада»?

По словам продюсера Анатолия Сивушова, бюджет каждой серии сериала «Бригада» составлял примерно 180 тысяч долларов. Совокупный бюджет 15-серийного проекта можно оценить примерно в 2,7 млн долларов, что делает его одним из самых дорогих российских сериалов на момент создания. Ходили слухи о том, что в финансировании сериала участвовали представители криминалитета, однако, по официальным данным, спонсорами создания «Бригады» были телеканал «Россия» и АО «Газпроминвестхолдинг».
Съемки велись на пленку, было задействовано 350 съемочных объектов и использовано почти 900 комплектов костюмов.
