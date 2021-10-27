Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Какой бюджет у сериала «Бригада»?

Какой бюджет у сериала «Бригада»?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

По словам продюсера Анатолия Сивушова, бюджет каждой серии сериала «Бригада» составлял примерно 180 тысяч долларов. Совокупный бюджет 15-серийного проекта можно оценить примерно в 2,7 млн долларов, что делает его одним из самых дорогих российских сериалов на момент создания. Ходили слухи о том, что в финансировании сериала участвовали представители криминалитета, однако, по официальным данным, спонсорами создания «Бригады» были телеканал «Россия» и АО «Газпроминвестхолдинг».

Съемки велись на пленку, было задействовано 350 съемочных объектов и использовано почти 900 комплектов костюмов. 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше