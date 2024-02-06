Какие актеры снимались в сериала "Умнее, чем я"?

Сериал "Умнее, чем я" состоит из пяти серий, созданных при участии режиссера Константина Колесова, а сценаристами выступили Артём Гончаров и Сергей Кинстлер. Ограничение по возрасту составляет 16+.
Главные роли в сериале сыграли Мария Смольникова ("Шаляпин", "Кафе Куба"), Анатолий Кот ("Начальник разведки", "Опекун"), Полина Райкина ("Чернобыль", "Дылды"), Александр Стефанцов ("Верь своему мужу", "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!"), Кирилл Ковбас ("Бедные Абрамовичи", "Друг на час") и Юлия Яблонская ("Русалки", "Жуки").
Авторизация по e-mail