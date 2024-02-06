Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Какие актеры снимались в сериала "Умнее, чем я"?

Какие актеры снимались в сериала "Умнее, чем я"?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Умнее, чем я" состоит из пяти серий, созданных при участии режиссера Константина Колесова, а сценаристами выступили Артём Гончаров и Сергей Кинстлер. Ограничение по возрасту составляет 16+.
Главные роли в сериале сыграли Мария Смольникова ("Шаляпин", "Кафе Куба"), Анатолий Кот ("Начальник разведки", "Опекун"), Полина Райкина ("Чернобыль", "Дылды"), Александр Стефанцов ("Верь своему мужу", "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!"), Кирилл Ковбас ("Бедные Абрамовичи", "Друг на час") и Юлия Яблонская ("Русалки", "Жуки").

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Умнее, чем я
Умнее, чем я фантастика, комедия
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше