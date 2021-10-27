Где снимался сериал «Вампиры средней полосы» (2021)?

Наш ответ:

По сюжету, действие сериала о приключениях вампирской диаспоры во главе с дедом Славой разворачивается в Смоленске. В одном из интервью режиссер Антон Маслов рассказывал, что город был выбран, среди прочего, из-за его богатой истории: в разные времена Смоленск пытались взять немцы, французы и даже татары, но так и не смогли взять. Сюда и отправилась съемочная группа для производства «Вампиров средней полосы». В сериале множество флешбэков, и для их съемок фактура Смоленска оказалась более чем подходящей.