Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Триада»?

Где снимали сериал «Триада»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Комедийный сериал, премьера которого состоялась на телеканале ТНТ, снимали в арендованных квартирах либо специально построенных павильонах. Натурные съемки проходили в одном из излюбленных городов российских киношников – Ярославле. Главный герой шоу Толик уже много лет мечтает о ребенке, но ни законная супруга, ни любовница до сих пор не осчастливили его наследником. По совету старого друга он находит утешение в объятиях клубной танцовщицы, а спустя некоторое время узнает, что все три женщины находятся в положении. Толик решает стать заботливым отцом для каждого ребенка из трех, но для начала знакомит их матерей и объявляет, что теперь они будут жить вместе.

Главные роли в сериале сыграли Борис Дергачев, Дарья Мороз, Анастасия Калашникова и Любовь Аксенова.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше