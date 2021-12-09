Где снимали сериал «Триада»?

Наш ответ:

Комедийный сериал, премьера которого состоялась на телеканале ТНТ, снимали в арендованных квартирах либо специально построенных павильонах. Натурные съемки проходили в одном из излюбленных городов российских киношников – Ярославле. Главный герой шоу Толик уже много лет мечтает о ребенке, но ни законная супруга, ни любовница до сих пор не осчастливили его наследником. По совету старого друга он находит утешение в объятиях клубной танцовщицы, а спустя некоторое время узнает, что все три женщины находятся в положении. Толик решает стать заботливым отцом для каждого ребенка из трех, но для начала знакомит их матерей и объявляет, что теперь они будут жить вместе.