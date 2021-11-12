Меню
Где снимали сериал «Топи»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Подбором локаций для сериала «Топи» и их оформлением занимался художник-постановщик Эдуард Галкин, который ранее уже работал с режиссером проекта Владимиром Мирзоевым над «Ее звали Муму» и «Петрушкой». По сюжету, герои сериала отправляются в монастырь Спас-Прогнание на севере России. Подходящую для этого натуру Галкин нашел в Республике Беларусь. В частности, в кадр попали сам Минск, «исполнивший» роль Москвы, остановочный пункт Крыжовка под Минском, река Ислочь рядом с деревней Междуречье в Минском районе и Пятый форт Брестской крепости.

А все сцены в деревне Топи отсняли на натурной площадке «Беларусьфильма», расположенное в деревне Каменка в 40 километрах от Минска.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

