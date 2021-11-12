Где снимали сериал «Топи»?

Наш ответ:

Подбором локаций для сериала «Топи» и их оформлением занимался художник-постановщик Эдуард Галкин, который ранее уже работал с режиссером проекта Владимиром Мирзоевым над «Ее звали Муму» и «Петрушкой». По сюжету, герои сериала отправляются в монастырь Спас-Прогнание на севере России. Подходящую для этого натуру Галкин нашел в Республике Беларусь. В частности, в кадр попали сам Минск, «исполнивший» роль Москвы, остановочный пункт Крыжовка под Минском, река Ислочь рядом с деревней Междуречье в Минском районе и Пятый форт Брестской крепости.