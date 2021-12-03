Где снимали сериал «Следствие любви»?

Съемки детективного сериала с Нонной Гришаевой в главной роли проходили в Киеве. В центре сюжета – талантливая и привлекательная женщина-следователь Надежда Полякова. Служба в органах, которая, как известно, и опасна, и трудна, не помешала героине построить семью и стать мамой троих детей. Вот только муж Нади, подполковник Поляков, однажды решил сходить налево, за что был изгнан из дома. Надежду на женское счастье героине дарит новый коллега, майор Крюков, но прежде чем перейти к устройству личной жизни, им вместе предстоит распутать большое количество сложных дел.
Партнерами Нонны Гришаевой на экране стали Александр Мохов и Игорь Лифанов – именно они исполнили роли Полякова и Крюкова соответственно.
