Где снимали сериал «Ольга»?

Наш ответ:

Действие комедийно-драматического сериала с Яной Трояновой в главной роли разворачивается в районе Северное Чертаново. Именно там и проходили основные съемки. Героиня шоу, обычная мать-одиночка Ольга Терентьева, живет в одной из чертановских многоэтажек – любознательные пользователи Интернета даже вычислили, что ее квартира располагается в корпусе под номером 601. Неподалеку от него, в корпусе 605, «проживает» другой персонаж – Андрей Малышев. Также в кадре жители Северного Чертанова могли увидеть знакомые дворы, киоски, улицы, местные места отдыха, такие как Большой Чертановский пруд.