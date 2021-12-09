Где снимали сериал «Бывшие»?

Сериал о запретных отношениях психолога и пациентки рехаба снимали в Москве и Московской области. Фасад реабилитационной клиники, в которой лечится от наркотической зависимости героиня Любови Аксеновой, позаимствовали у одного из загородных медицинских заведений. Поначалу создатели хотели поместить героиню в столичную клинику, но позднее отказались от этой идеи, решив, что будет лучше, если девушка окажется вдалеке от привычной жизни в мегаполисе. Зато в столице поселили писательницу Лену, роль которой в сериале сыграла Полина Гагарина, – ее апартаменты снимали в пятизвездочном отеле Hyatt Regency.
А загородный дом для персонажа Анатолия Журавлева нашли в подмосковной Рузе.
