Где снимали русский сериал «Бывшие»?

Съемки сериала проходили главным образом в Москве и Подмосковье. Реабилитационную клинику, в которой героиня Любови Аксеновой проходит курс лечения от наркозависимости, изначально планировали снимать в центре столицы. Однако в дальнейшем создатели отказались от этой идеи, решив, что будет правильнее поместить девушку в загородную клинику, где она окажется еще дальше от привычной московской жизни. Дом на берегу пруда, принадлежащий герою Анатолия Журавлева, снимали в окрестностях подмосковного города Руза.
А в роли резиденции писательницы Лены, которую сыграла певица Полина Гагарина, выступил пятизвездочный отель Hyatt Regency.
