Где и когда снимали сериал "Как Деревянко Ломоносова играл"?

Олег Скрынько 29 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Как Деревянко Ломоносова играл" был снят в Архангельской области. Съемки части серии "Из поморов мы" проходили в Архангельске с 3 по 6 августа, включая закрытие на один день Петровского парка у Архангельского театра драмы для сцены, где главный герой исполняет песню в поддержку губернатора.

Большая часть съемок сериала проходила в Архангельске и селе Ломоносово. В кадр попали главные достопримечательности области, такие как набережная Северной Двины, Историко-мемориальный музей М. В. Ломоносова, театр драмы имени М. В. Ломоносова и другие локации. Дом Беловых был найден в Переславле-Залесском, а его внутреннее убранство создавалось в Балашихе.

Сам Павел Деревянко впервые побывал в Поморье и положительно отозвался о местах съемок.

