Вероника Тимофеева родилась 20 июля 1988 года в Якутии в семье инженера и педагога-русиста. В 1998 году семья переехала в Подмосковье. В 13 лет девочка поступила в студию актерского мастерства «PROДети» к Айгуль Юсуповой. В числе воспитанников студии были такие молодые актеры, как Денис Сухомлинов и Ванда Рогожина.

Веронике много лет не удавалось поступить в ГИТИС. За это время она проработала учительницей в родной школе и по настоянию отца окончила Российский государственный гуманитарный университет, причем с отличием, получив профессию «журналист-телеведущий». Однако мечты об актерской карьере не оставила. В конечном итоге настойчивую девушку приняли в ГИТИС, правда, на факультет режиссуры.

Во время учебы девушку заметили, и вскоре после получения Вероникой диплома режиссер Александр Молочников выделил ей роль в постановке «Бунтари» в МХТ им. А. П. Чехова. Кинодебютом юной актрисы стали эпизодические роли в сериалах «Практика» и «Физрук», после которых фильмография Тимофеевой регулярно пополнялась.

О своей личной жизни Тимофеева старается не распространяться. Известно, что актриса имеет драматическое сопрано, отлично водит машину и мотобайк, умеет фехтовать, катается на лыжах и сноуборде. Вероника говорит на трех иностранных языках — английском, французском и испанском, владеет навыками дубляжа и озвучки, отлично танцует модерн и хип-хоп.