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Вероника Тимофеева

Вероника Тимофеева
Вероника Тимофеева
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Дата рождения
20 июля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Удачный, СССР (Россия)
Рост
168 см
Биография Вероники Тимофеевой

Вероника Тимофеева родилась 20 июля 1988 года в Якутии в семье инженера и педагога-русиста. В 1998 году семья переехала в Подмосковье. В 13 лет девочка поступила в студию актерского мастерства «PROДети» к Айгуль Юсуповой. В числе воспитанников студии были такие молодые актеры, как Денис Сухомлинов и Ванда Рогожина.

Веронике много лет не удавалось поступить в ГИТИС. За это время она проработала учительницей в родной школе и по настоянию отца окончила Российский государственный гуманитарный университет, причем с отличием, получив профессию «журналист-телеведущий». Однако мечты об актерской карьере не оставила. В конечном итоге настойчивую девушку приняли в ГИТИС, правда, на факультет режиссуры.

Во время учебы девушку заметили, и вскоре после получения Вероникой диплома режиссер Александр Молочников выделил ей роль в постановке «Бунтари» в МХТ им. А. П. Чехова. Кинодебютом юной актрисы стали эпизодические роли в сериалах «Практика» и «Физрук», после которых фильмография Тимофеевой регулярно пополнялась.

О своей личной жизни Тимофеева старается не распространяться. Известно, что актриса имеет драматическое сопрано, отлично водит машину и мотобайк, умеет фехтовать, катается на лыжах и сноуборде. Вероника говорит на трех иностранных языках — английском, французском и испанском, владеет навыками дубляжа и озвучки, отлично танцует модерн и хип-хоп.

Интересные факты о Веронике Тимофеевой
  • В детстве Вероника плясала под песни из индийских кинофильмов и воображала, что мамин лак для волос «Прелесть» — это микрофон;
  • В ГИТИС Тимофеева пробовала поступить восемь раз. Все эти годы ее поддерживала мама, которая до последнего верила в талант своей дочери;
  • Студенческий спектакль курса, который окончила Вероника, — «Поздняя любовь» по произведению Александра Островского — получил «Золотую маску»;
  • Во время учебы только Тимофееву и еще одного студента из 20 учащихся позвали принять участие в репертуарных постановках.
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